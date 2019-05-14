Ультрас Карпат: Авторы обращения к Дыминскому и Коломойскому не имеют ничего общего с фанатским движением

Лидеры активных фанатских группировок Карпат заявили, что не делали заявление к владельцам с требованием передать им руководство клубом.

"Для того, чтобы ни у кого не возникало посторонних вопросов и додуманых намерений, мы хотим четко дать понять: нам неизвестна особа авторов данного обращения к владельцам клуба. Поэтому мы уверенно утверждаем, что эти люди не имеют ничего общего с фанатским движением Карпат.

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Более того, нам не понятно, о какой массовости своего движения заявляют эти "болельщики", если большинство домашних матчей команды приходит менее 1,5 – 3 тысяч зрителей, и тенденция идет на спад. О какой преданности и поддержке говорится в этом обращении, если все количество людей, которое поддерживает команду на выездных матчах, вывезенна нашими силами лично?

Много громких фраз об исторических достижениях Карпат на контрасте подаются с нынешними падениями команды. Таким образом, играя на эмоциях общественности, неизвестные персонажи в своем обращении, не подкрепленные никакой конкретикой, обращаются к владельцам с просьбой передать клуб организации, которой еще даже не существует.

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Ключевым тезисом растиражированного обращения можно, разве что, выделить слова: "Мы не знаем, чего не хватает нынешним совладельцам нашего родного клуба для того, чтобы обеспечить лучшее настоящее и будущее Карпат".

Мы – активные фанаты львовских Карпат – со своей стороны, настоятельно рекомендуем "тем, кто не знает", не брать на себя лишней ответственности за соответствующие вещи или участие в каком движении, и не замыливать глаза общественности неоднозначными заявлениями, обращениями, кляузами, особенно подписывая их именем болельщиков Карпат.

Под данным заявлением подписываются: старшие фанаты, LCF, Pride, GFF, Banderstadt Ultras, Green-White Ultras, Галичане, Green Legion, Fierce Crew, Autofans", – говорится в обращении ультрас на fckarpaty.com.ua.

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