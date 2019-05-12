Карпаты при тотальном преимуществе во втором тайме вырвали ничью у Ворсклы

Карпаты на выезде сыграли вничью с Ворсклой в 28 туре УПЛ.

Ворскла принимала Карпаты на своем поле в 28 туре чемпионата Украины. Весь первый тайм в Полтаве шел ливень, который уменьшал скорости и так не самого скоростного матча. В первой половине встречи команды почти не имели моментов, но на 16-й минуте игры Ворскла вышла вперед благодаря курьезному голу Ребенка.

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Полтавчане заработали штрафной удар почти на углу штрафной площади. Ребенок выполнял подачу, но, ни партнеры, ни соперники не задели мяч, который после нескольких ударов о газон залетел в сетку ворот подопечных Фабри Гонсалеса.

Во время перерыва дождь прекратился, а второй тайм активнее начали "львы". Карпаты имели несколько перспективно опасных атак, которые не могли конструктивно завершить. На шестьдесят шестой минуте Ди Франко шикарно разобрался с несколькими игроками Ворсклы и с лету ударил под перекладину, но полтавчан спас Ткаченко. А через минуту Понде уже из пределов штрафной обводным ударом пытался сравнять счет, голкипер Ворсклы снова на месте.

За 2 минуты до конца основного времени встречи нападающий Карпат Роман Дебелко, вышедший на замену, смог затолкать мяч в ворота соперника. В итоге – 1:1.

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После этого матча Ворскла осталась на 8 строчке, лишь на 3 пункта отставая от 7-й Десны, зато Карпаты остались 10-и, "львы" имеют в активе 26 очков, до 9 места, которое спасет команду от участия в переходных матчах – 2 балла .