Ультрас Карпат: Автори звернення до Димінського та Коломойського не мають нічого спільного з фанатським рухом

Лідери активних фанатських угруповань Карпат заявили, що не робили заяву до власників із вимогою передати їм керівництво клубом.

"Для того, щоб ні в кого не виникало сторонніх питань та додуманих намірів, ми хочемо чітко дати зрозуміти: нам невідома особа авторів даного звернення до власників клубу. Відтак, ми впевнено стверджуємо, що ці люди не мають нічого спільного із фанатським рухом Карпат.

Вболівальники Карпат звернулись до Димінського з Коломойським із вимогою передати їм керівництво клубом

Більше того, нам не зрозуміло, про яку масовість свого руху заявляють ці "вболівальники", якщо на більшість домашніх матчів команди приходить менш, ніж 1,5 – 3 тисячі глядачів, і тенденція йде на спад. Про яку відданість та підтримку йде мова в цьому зверненні, якщо вся кількість людей, що підтримує команду на виїзних матчах, вивезена нашими силами особисто?



Багато гучних фраз про історичні здобутки Карпат на контрасті подаються із теперішніми падіннями команди. Таким чином, граючи на емоціях громадськості, невідомі персонажі у своєму зверненні, не підкріпленому жодною конкретикою, звертаються до власників із проханням передати клуб організації, котрої ще навіть не існує.

Карпати за тотальної переваги у другому таймі вирвали нічию у Ворскли

Ключовою тезою розтиражованого звернення можна, хіба що, виділити слова: "Ми не знаємо, чого бракує нинішнім співвласникам нашого рідного клубу для того, щоб забезпечити краще сьогодення та майбутнє Карпат".



Ми – активні фанати львівських Карпат – зі свого боку, наполегливо рекомендуємо "тим, хто не знає", не брати на себе надлишкової відповідальності за відповідні речі чи участь в якомусь русі, і не замилювати очі громадськості неоднозначними заявами, зверненнями, кляузами, а надто підписуючи їх іменем вболівальників Карпат.



Під даною заявою підписуються: старші фанати, LCF, Pride, GFF, Banderstadt Ultras, Green-White Ultras, Галичани, Green Legion, Fierce Crew, Autofans", – йдеться у зверненні ультрас на fckarpaty.com.ua.

"У Динамо – якісь внутрішні проблеми". Чому Львів – команда "з нікуди", де шукати інтригу, або Чи "плавлять" Хацкевича