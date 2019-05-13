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Болельщики Карпат обратились к Дыминскому с Коломойским с требованием передать им руководство клубом

13 мая 15:05 301 Читати українською
Болельщики Карпат обратились к Дыминскому с Коломойским с требованием передать им руководство клубом
Фанаты Карпат / FCKarpaty.Com.Ua

Болельщики Карпат написали открытое обращение к совладельцам Карпат Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому с требованием передать им руководство клубом из-за недостаточного финансирования.

"Мы обращаемся к Вам с чувством глубокой тревоги и переживания за судьбу родной команды. Болельщики команды Карпаты своей массовостью, преданностью и поддержкой родной команды, надеемся, давно заслужили признание одного из самых организованных и лучших болельщицких движений. Мы с командой всегда – во времена ее успехов и неудач, на домашних и выездных матчах во всех городах Украины и за ее пределами.

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Сегодня нам болит, как никогда. Уже который сезон команда, которая когда-то была грозой авторитетов и боролась за награды чемпионатов бывшего Советского Союза и независимой Украины, соревнуется лишь за сохранение прописки в УПЛ. Который сезон команда, которая выигрывала Кубок СССР, неоднократно выходила в финал Кубка Украины и славилась собственно своим кубковым характером, уступает на ранних стадиях командам из низших лиг. Мы заждались увидеть в глазах наших футболистов огонь и веру в собственные значимые победы.

Поражение в текущем розыгрыше Кубка от соперника, представляю даже не город, а поселок городского типа Кропивницкого области – это уже последняя точка. Это не выражение превосходства Львова, а только безграничное убеждение, что команда города Льва, королевского города, заслуживает лучшего.

Поэтому обращаемся к вам, Петр Петрович и Игорь Валерьевич – передайте Клуб нам. Мы примем его в собственность на специально созданную для этого организацию и найдем партнеров, с которыми команда вернет свой характер, победы и традиции", – передает обращение болельщиков сайт FCKarpaty.com.ua

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Игорь Коломойский Карпаты Карпаты Петр Дыминский Фанаты Карпат
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