Ультрас Динамо впервые за долгое время вернулись на стадион и сразу стали одними из главных ньюсмейкеров матча 2-го тура УПЛ против Вереса.

После поединка между фанатами и стюардами разгорелся конфликт. Сотрудники стадиона прибегли к слезоточивому газу, а болельщики Динамо бросали в них контейнеры для мусора.

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Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, причиной стала попытка одного из фанатов выбежать на стадион. Один из стюардов слишком перестарался в попытке задержать, что и стало источником конфликта. Добавим, что перед матчем ультрас вывесили сорванный баннер Шахтера с призывом убираться из Киева.

Такая активность на трибунах не отвлекла Динамо от матча с Вересом – киевляне одержали убедительную победу (4:0).

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