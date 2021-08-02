Ультрас Динамо вперше за тривалий час повернулись на стадіон та одразу стали одними з головних ньюсмейкерів матчу 2-го туру УПЛ проти Вереса.

Після поєдинку між фанатами та стюардами розгорівся конфлікт. Співробітники стадіону застосували сльозогінний газ, а вболівальники Динамо кидали в них контейнери для сміття.

Динамо – Верес – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside, причиною стала спроба одного з фанатів вибігти на стадіон. Один із стюардів занадто перестарався у спробі затримати його, що й стало джерелом конфлікту. Додамо, що перед матчем ультрас вивісили зірваний банер Шахтаря із закликом забиратись із Києва.

Така активність на трибунах не відволікала Динамо від матчу з Вересом – кияни здобули переконливу перемогу (4:0).

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