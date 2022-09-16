"Новая форма Динамо сезона 2022/23 – это символ единства футболистов и фанатов клуба. Мы все боремся за одно... Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева ...", – сейчас у нас нет возможности рисовать граффити, поэтому рисуем на снарядах.

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Мы правильно понимаем, что клуб решил, что между ним и фанатами есть какое-то единство? В прошлом году главный тренер клуба утверждал, что приехавшие на выезд в Тернополь фанаты – это не Динамо. А сейчас клуб заявляет о нашем с ним единстве. С 2014 года фанаты Динамо борются за независимость Украины с Российской Федерацией, чьи интересы здесь отстаивает один из владельцев клуба. О каком единстве идет речь?!

На наш взгляд, нынешнее Динамо, к сожалению, превратилось в приют для откровенных врагов Украины, промосковских коллаборантов вроде разных Суркисов, Львочкиных, Пузановых и других негодяев, спокойно посещающих матчи легендарного клуба из самого сердца Великой Страны. Если до сих пор есть те, кто не понимает наш посыл, то объясним на примере сегодняшнего тренда:

Без еврокубков или без Суркисов? Без Суркисов! Без побед или без Суркисов? Без Суркисов! Без трофеев или без Суркисов? Без Суркисов!

И непременно придет время, когда мы снова увидим наше Динамо на высших ступенях пьедестала... и БЕЗ Суркисов!" – говорится в заявлении ультрас в Telegram-канале WBC.

Напомним, после 4-х туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лигы Европы киевляне последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

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