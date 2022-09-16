"Нова форма Динамо сезону 2022/23 – це символ єдності футболістів та фанатів клубу. Ми всі боремось за єдине... Натхненням при створенні домашньої та виїзної форми став один із напрямів вуличної культури, а саме графіті, намальовані фанатами клубу в різних куточках Києва...", – зараз у нас немає можливості малювати графіті, тому малюємо на снарядах.

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Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? минулого року головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль – це не Динамо. А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати Динамо борються за незалежність України з Російською Федерацією, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?!

На наш погляд, нинішнє Динамо, на жаль, перетворилося у притулок для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних Суркісів, Львочкіних, Пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни. Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення:

Без єврокубків чи без Суркісів? Без Суркісів! Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів! Без трофеїв чи без Суркісів? Без Суркісів!

І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу... і БЕЗ Суркісів!" – йдеться у заяві ультрас у Telegram-каналі WBC.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде одинадцятим, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи кияни пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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