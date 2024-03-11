На Туманном Альбионе может появиться еще один украинец – Кирилл Дегтярь из Металлиста.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к защитнику Металлиста Кириллу Дегтярю, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

"Украинский Скоулз" голом дебютировал за Манчестер Юнайтед U-21 – видео красоты от хавбека, которого ждут в сборной

По информации источника, английский клуб отправил скаутов, чтобы наблюдать за игроком. Представители Ман Юнайтед отслеживали игру 16-летнего футболиста в составе сборной Украины U-17 в матчах отбора на Евро-2024 ("сине-желтые" одолели Грецию (2:0) и разгромили Швейцарию (3:0).

Напомним, Дегтярь – воспитанник Металлиста. Кирилл является рекордсменом УПЛ – он самый молодой игрок в истории чемпионатов Украины (дебют состоялся в возрасте 15 лет 159 дней в матче 24-го тура сезона 2022/23 против СК Днепр-1).

Сейчас защитник выступает за харьковчан в Первой лиге: в текущем сезоне он в 13 матчах отдал 3 ассиста. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

К слову, за молодежную команду Манчестер Юнайтед сейчас выступает полузащитник украинского происхождения Зах Бауманн.

Украина U-17 одержала вторую победу в элит-раунде отбора Евро-2024 – путевка в финальную стадию практически в кармане