Зах Бауманн феерично стартовал в матче молодежного чемпионата Англии. Смотрите видео гола от украинца на "Футбол 24".

Украинский полузащитник Зах Бауманн накануне дебютировал за молодежную команду Манчестер Юнайтед. 17-летний хавбек в первом же для себя матче за U-21 отметился голом.

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Наш земляк открыл счет в поединке против Дерби Каунти, который "красные дьяволы", в итоге, проиграли 2:4.

Напомним, Бауманн – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру проводит в академии МЮ. Он играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой клуба Полом Скоулзом.

Ранее в СМИ сообщали, что игрок, который может выступать также за сборную Англии, изъявил желание защищать цвета Украины.

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