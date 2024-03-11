На Туманному Альбіоні може з'явитися ще один українець – Кирило Дігтяр з Металіста.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до захисника Металіста Кирила Дігтяря, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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За інформацією джерела, англійський клуб відправив скаутів, щоб спостерігати за гравцем. Представники Ман Юнайтед відслідковували гру 16-річного оборонця у складі збірної України U-17 в матчах відбору на Євро-2024 ("синьо-жовті" здолали Грецію (2:0) і розгромили Швейцарію (3:0).

Нагадаємо, Дігтяр – вихованець Металіста. Кирило є рекордсменом УПЛ – він наймолодший гравець в історії чемпіонатів України (дебют відбувся у віці 15 років 159 днів у матчі 24-го туру сезону 2022/23 проти СК Дніпро-1).

Нині захисник виступає за харків'ян у Першій лізі: у поточному сезоні він у 13 матчах віддав 3 асисти. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

До слова, за молодіжну команду Манчестер Юнайтед нині виступає півзахисник українського походження Зах Бауманн.

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