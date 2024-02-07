Илья Волошин с первых минут в свитере Реала демонстрирует свои серьезные намерения.

Украинский голкипер на выходных провел свой дебютный матч в структуре "сливочных", информирует Defensa Central. Волошин в составе Хувениля С отыграл второй тайм дерби против Атлетико.

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Реал одержал уверенную победу 5:0, но все внимание было приковано к 2-метровому голкиперу. Волошин сразу поразил новых тренеров – не столько сейвами, как уверенной игрой ногами. 17-летнего украинца уже сравнивают с Тибо Куртуа из-за высоченного роста и рабочей левой ноги.

Фактически Хувениль С – это слишком низкий уровень для Волошина, однако регламент не позволяет ему участвовать в чемпионате Испании за Хувениль А. Реал с нетерпением ожидает возможности проверить Илью в Юношеской лиге УЕФА, где команда Альваро Арбелоа гарантировала себе 1/8 финала.

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