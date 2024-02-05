"Футбол 24" проанализировал выступления украинцев в матчах 23-го тура Ла Лиги. В частности, Андрей Лунин, несмотря на хорошее выступление, не смог удержать ворота на замке, а Роман Яремчук забил второй гол в чемпионате.

Андрей Лунин на последних минутах все же пропустил от Атлетико. Легендарный Икер Касильяс раскритиковал украинца за робкую игру на выходах, хотя вратарь заработал и немало комплиментов за свою игру против "матрасников".

Жирона Довбыка и Цыганкова разошлась без голов в матче с Реалом Сосьедад. Артем пропускал игру из-за повреждения, а Виктор получил низкие оценки за достаточно "серую" игру. VAR ошибочно отменил чистый гол Янхеля Эрреры, отобрав у Жироны чистую победу.

А Яремчук забил свой второй гол в Ла Лиге в составе Валенсии. Украинец, по информации испанских СМИ, все лучше интегрируется в команду и постепенно завоевывает симпатии фанатов, что может помочь Роману остаться в составе "летучих мышей". Интересно, что за несколько дней до матча против Альмерии валенсийское СМИ уничтожало Яремчука, называя его "еще одной ошибкой Валенсии", а его время на Месталье назвали "жалким". Смотрите подробнее на YouTube-канале "Футбол 24".

Атлетико спас ничью с Реалом – "сливочные" не смогли оторваться от Жироны, Лунин с топовой игрой закрепился в старте