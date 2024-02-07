Ілля Волошин з перших хвилин у светрі Реала демонструє свої серйозні наміри.

Український голкіпер на вихідних провів свій дебютний матч у структурі "вершкових", інформує Defensa Central. Волошин у складі Хувеніля С відіграв другий тайм дербі проти Атлетіко.

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Реал здобув впевнену перемогу 5:0, але вся увага була прикута до 2-метрового голкіпера. Волошин відразу вразив нових тренерів – не стільки сейвами, як впевненою грою ногами. 17-річного українця вже порівнюють з Тібо Куртуа через височенний зріст і робочу ліву ногу.

Фактично Хувеніль С – це занизький рівень для Волошина, проте регламент не дозволяє йому брати участь у чемпіонаті Іспанії за Хувеніль А. Реал з нетерпінням очікує можливості перевірити Іллю в Юнацькій лізі УЄФА, де команда Альваро Арбелоа гарантувала собі 1/8 фіналу.

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