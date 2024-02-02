Лунин расчищает путь другому украинцу в Реале – Испания в восторге от 17-летнего великана, Перес кормит обещаниями
Переход Ильи Волошина в мадридский Реал стал незаурядным событием в футбольном инфопространстве Испании.
Мадридский клуб возлагает огромные надежды на своего нового украинского голкипера, утверждает DefensaCentral.
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Реалу пришлось приложить усилия, чтобы опередить другие европейские топ-клубы в борьбе за Волошина. 17-летний украинец считается одним из самых талантливых вратарей поколения и имеет выдающуюся антропометрию – уже 202 сантиметра роста. "Сливочные" очень довольны, что Илья для продолжения карьеры выбрал именно их.
Флорентино Перес успел лично поговорить с парнем. Президент Реала пообещал, что Волошин получит значительно более "серьезный" контракт, если покажет себя в течение действующего соглашения до 2026 года. Илью рассматривают как стратегический актив. Позиции Тибо Куртуа остаются "железными", но в мае бельгийцу стукнет уже 32. Летом Реал рискует остаться без достойного резервиста, ведь Лунин якобы хочет уйти, а выкуп Кепы не рассматривается. Возможно, Волошин понадобится первой команде значительно раньше, чем того можно было ожидать.
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