"Чего не хватало тому Динамо? Думаю, что элементарной расслабленности, в хорошем смысле этого слова. С уходом Мирчи Луческу динамовцы получили больше свободы во всем и, прежде всего, начали более разнообразно действовать в атаке, особенно это показательно на примере пары Буяльской и Ванат, способный играть нестандартно.

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Футболисты Динамо, очевидно, устали от авторитарных методов Мирчи Луческу. Не каждый тренер, который пришел бы вместо Луческу, смог бы справиться с этой ситуацией.

Шовковский решил ничего не менять в рабочем процессе, в кадрах и просто дать свободу творчеству. Отмечу, что Динамо прекратило стыдиться откровенно оборонительной тактики, позволяющей выходить в быстрые контратаки и забивать, – заявил Бабич в комментарии Footboom.

Напомним, Мирча Луческу подал в отставку после поражения от донецкого Шахтера (0:1) в 13 туре УПЛ. На тренерском мостике румына заменил выигравший все матчи после своего назначения Александр Шовковский. "Бело-синие" обыграли Кривбасс (2:0), Рух (2:0), Металлист 1925 (4:2) и Оболонь (2:0). Уже после матча с "пивоварами" СаШо официально стал главным тренером Динамо.

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