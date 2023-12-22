"Чого не вистачало тому Динамо? Думаю, що елементарної розслабленості, в хорошому сенсі цього слова. З відходом Мірчі Луческу динамівці отримали більше свободи в усьому і, перш за все, почали більш різноманітно діяти в атаці, особливо це показово на прикладі пари Буяльський і Ванат, які здатні грати нестандартно.

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Футболісти Динамо, очевидно, втомилися від авторитарних методів Мірчі Луческу. Не кожен тренер, який би прийшов замість Луческу, зміг би впоратися з цією ситуацією.

Шовковський вирішив нічого не змінювати в робочому процесі, у кадрах, і просто дати свободу творчості. Зазначу, що Динамо припинило соромитися відверто оборонної тактики, яка дає змогу виходити у швидкі контратаки і забивати, – заявив Бабич в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Мірча Луческу подав у відставку після поразки від донецького Шахтаря (0:1) в 13-му турі УПЛ. На тренерському містку румуна замінив Олександр Шовковський, який виграв всі матчі після свого призначення. "Біло-сині" обіграли Кривбас (2:0), Рух (2:0), Металіст 1925 (4:2) та Оболонь (2:0). Вже після матчу з "пивоварами" СаШо офіційно став головним тренером Динамо.

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