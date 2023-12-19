"Шовковский таки хочет дать шанс Супряге. Это логичное решение. В феврале Супряге исполнится 24 года. Он через многое прошел. От статуса нового Шевченко до ненужного игрока Луческу.

Позитивные новости из лазарета Динамо – журналист озвучил сроки восстановления Ярмоленко

Сейчас он стал более опытным и получил шанс своей карьеры. У Супряги идеальная возможность доказать свою пригодность", – сказал Вацко в эфире Вацко on air.

В этом сезоне Супряга сыграл за киевскую команду в четырех матчах и отличился одной результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

Напомним, в свое время Владислава Супрягу называли "новым Шевченко", но игрок не смог оправдать ожиданий в составе "бело-синих".

Судаков за 50 миллионов евро и еще два взрывных трансфера в Европу – УПЛ готова удивлять, а процесс пошел