Болгария, Первая лига, 21-й тур

Пирин – Левски – 1:2

Голы: Комано, 16 – Петков, 7, Рикардиньо, 40

Удаление: Кордоба, 34

Безус очередным голом в Европе принес победу своему клубу – видео забитого мяча украинца

Первый блин для украинского специалиста Александра Бабича в высшем дивизионе Болгарии вышел комом. Его Пирин, который он возглавил менее 10 дней назад, после зимней паузы дома стартовал с поражения. Обидчиком одного из аутсайдеров первенства стал Левски Николая Костова, в свое время успевшего поработать в украинской Премьер-лиге сразу с 4-мя командами (донецкий Металлург, Карпаты, Таврия и каменская Сталь).

Хозяева пропустили уже на первых минутах после обидного добивания, но еще до середины тайма сумели отыграться – Комано вышел один на один и прошил кипера соперника. Чуть позже Пирин остался в большинстве – Кордоба за фол последней надежды заработал сначала "горчичник", но после просмотра VAR арбитр изменил цвет карточки на красный. Это, однако, не помешало Левски совсем скоро забить второй раз – пока защитник пытался вывести мяч из вратарской площадки, Рикардиньо подкрался сзади и выбил сферу из-под ног соперника в ворота.

После перерыва гости не позволили Пирину нанести хотя бы один удар и довели игру до логической победы. Дебютное поражение Бабича оставило его команду на 14-й строчке турнирной таблицы с 16-ю очками.

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