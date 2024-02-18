"Авдеевка до войны – это такой промышленный маленький городок, который был связан в основном с Донецком. 35 тысяч человек. Конечно, есть большой завод коксохимический, но большинство, в основном молодые ребята, работали в Донецке. Я уехал, когда мне было 12-13 лет, начал уже заниматься футболом и жил в спортивном интернате. Но с радостью всегда возвращался на выходные дни.

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Я не скажу, что у нас были какие-то большие школы-интернаты. Вы же должны понимать, что это маленький городок. Но были несколько местных тренеров, которые набирали группы футболистов. С каждым годом все налаживалось – тренеры договаривались о каких-то там турнирах, в том же Донецке играть против Шахтера, Мариуполя, Металлурга донецкого, Олимпика – против хороших команд. Ребята занимались, лучшие ездили на просмотр, кого-то забирали в тот же Шахтер или Металлург. Спорт развивался, всегда любили футбол, даже несмотря на то, что маленький город.

Оставались ли у меня после 2014 года родственники в Авдеевке? Конечно, оставались. У меня мама жила все это время, потому что этот дом – это и мой дом, конечно. И бабушка, царство ей небесное. Жили, никуда не уезжали. Я же говорю: это наш дом, почему мы должны куда-то уезжать? Сейчас родственники в безопасности. Бабушки уже нет три года, а мама в мае 2022-го выехала из Авдеевки. Тогда уже было очень-очень опасно, и она уехала.

Моя семья потеряла в Авдеевке все. Трудно объяснить, но, я думаю, вы видели фотографии и других городов – и Мариуполя, и Бахмута. Авдеевка – это очень маленький городок. Там ежедневно по 50 авиабомб сбрасывают. Там уже камня на камне не осталось. Еще в 2022-м, в начале, уже было несколько прилетов – и возле квартиры, и в квартиру, и в дом неоднократно. Немножко уже с этим смирились... Больно, потому что это приятные воспоминания. Я рос там, это мое детство, всегда тяжело расставаться с воспоминаниями из детства. Но надо жить дальше. Стараемся в такое нелегкое время продолжать жить.

Есть одно такое воспоминание – когда я выходил из дома, меня мама всегда провожала, махала всегда рукой. Только я выходил из подъезда – всегда смотрел на окно, и видел, что она мне машет. Каждый день, несмотря на то, что мы уже перед выходом из квартиры попрощались, я всегда смотрел в окно – и все. Сейчас очень больно смотреть на квартиру, которой уже почти нет, и представлять там, как ты выходишь маленький, и мама тебе машет", – рассказал Филиппов в комментарии Tribuna.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Этому предшествовали месяцы активных попыток российских военных захватить город.

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