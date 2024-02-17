Чемпионат Кипра 2023/24, 26-й тур

Омония – Отеллос – 1:0

Гол: Безус, 63

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва Омония смогла выйти вперед в довольно хаотичном эпизоде. После прострела с правого фланга Степински получил мяч в штрафной и упал от контакта с защитником.

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Польский нападающий лежал на газоне, но арбитр не остановил игру. Безус забрал мяч у защитника и сразу оказался в окружении двух соперников. Даже несмотря на это Роман умудрился пробить в падении в дальний угол. Голкипер не успел среагировать, а затем предотвратить очередной гол Безуса (12-й в сезоне).

Благодаря этой победе Омония набрала 49 очков, поднявшись на 4 место (столько же пунктов у АЕКа Ларнака и Пафоса). Отставание от первого АПОЭЛа составляет 7 баллов. Стоит добавить, что эта игра была последней для Омонии в регулярном первенстве – дальше турнирная таблица делится на чемпионскую группу и борьбу за выживание. Команда Безуса продолжит бороться за золотые награды.

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