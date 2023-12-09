ЛНЗ уже во время зимней паузы будет в одном трансферном диапазоне с Полесьем и Карпатами, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

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Футболистов черкасского клуба подбирали под Александра Ковпака, но у нынешнего наставника – Олега Дулуба – другая стратегия и видение развития команды. Белорусскому специалисту пообещали деньги на трансферы, чтобы навязать представителям УПЛ борьбу за высшие места в турнирной таблице чемпионата Украины.

Зимой ЛНЗ будет готов платить 500-600 тысяч (не гривен) за качественного футболиста. Сейчас клуб проводит селекцию, его скауты ездили в балканские страны на просмотр игроков. Тренерский штаб установил определенные критерии для потенциальных новичков: футболист должен быть в основной обойме своей команды и сыграть определенное количество матчей в течение последнего времени.

По информации источника, в сезоне 2024/25 ЛНЗ планируют превратить в "еще один потенциальный суперклуб в плане своих возможностей в чемпионате Украины" – бюджет черкасского клуба будет сопоставим с бюджетом Полесья.

Напомним, после 16-ти туров команда Олега Дулуба набрала 20 очков и занимает в турнирной таблице УПЛ девятую строчку.

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