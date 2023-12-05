Одна из самых ярких команд Европы в текущем сезоне – леверкузенский Байер. "Фармацевты" не только претендуют на возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне, но и борются за победу в Бундеслиге.

Хаби Алонсо, Виктор Бонифейс, Алекс Гримальдо, Джереми Фримпонг – обо всех этих героях нынешнего безумного Байера пишут чуть ли не каждый день. Они являются непосредственными создателями одной из главных сенсаций Бундеслиги. Однако к этой компании стоило бы добавить еще одного персонажа. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Симоне Рольфесе, спортивном директоре леверкузенского Байера.

16 мая 2015-го на Бай-арене было много слез. После матча с Хоффенхаймом (2:0) в центре поля появился капитан Байера Симон Рольфес в сопровождении жены Дженни и двух дочерей Ливии Мари и Виктории-Амели. "Не люблю такие моменты, но это была отличная прощальная игра", – сказал 33-летний Рольфес. Когда Симона заменили на 77-й минуте, стадион организовал своей легенде овацию. Заключительные минуты поединка Рольфес провел с дочерью Ливией Мари на скамейке запасных. А затем его наградили статусом почетного капитана Байера. Следом за другими клубными центурионами Кирстеном, Рамеловым и Шнайдером.

В семье легенды Байера вот-вот ждали пополнения – Симон и Дженни готовились к рождению третьей дочери. Появление на свет двух первых детей было символическим. Впервые Рольфес стал отцом в преддверии ЧМ-2010, а вторая его дочь родилась за день до игры с Вердером. Именно в Бремене Симон когда-то начинал большой футбольный путь. А тогда, в 2012-м, вдохновленный отличным известием, Рольфес забил в ворота "музыкантов".

После взвешенного решения о прощании с футболом Симон отдыхал всего в течение двух месяцев. Впоследствии он основал компанию, занимавшуюся консультацией экс-коллег в спортивной и финансовой сферах. В партнеры Симон взял финансового эксперта Маркуса Эльзессера. Совместно они также инвестировали средства в предприятие, специализирующееся на системе определения гола (goal-line technology).

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"Я никогда не был таким человеком, который тратил все свои деньги, – делился Рольфес. – Меня воспитывали с чувством бережливости. В детстве я не имел много денег, и я всегда заботился о них. Но я никогда не нуждался в них в большом количестве и, например, в подростковый период, не хотел лучшей одежды, множества компакт-дисков или еще чего-то. С годами это не изменилось. Конечно, теперь я могу позволить себе время от времени покупать что-то особенное. Но я не тот, кто много тратит".

В свободное время Рольфес искал себя в качестве телевизионного эксперта и закончил двухлетний курс УЕФА по менеджменту. Темой выпускной работы Симон избрал функционирование футбольных академий Европы. Он посетил несколько клубов (Барселона, Атлетико и ПСВ), общался с менеджерами и руководителями молодежных команд и изучал концепции развития молодежи.

В 2018 году Байер объявил о большом возвращении Рольфеса в клуб в роли руководителя одного из отделов, а через четыре года Симон заменил на должности спортивного директора Руди Фёлера.

К работе функционера Рольфес готовил себя заблаговременно. К раннему прощанию с карьерой футболиста хавбека приблизила травма колена 2010-го, из-за которой он пропустил почти год и пролетел мимо чемпионата мира.

Я понял, что должен хорошо заботиться о себе, – объяснял Симон. – Я мог бы еще два-три года играть на высоком уровне. Но это была моя инвестиция в здоровое будущее. В конце концов, я хочу оставаться в форме, когда мне будет 50, и кататься на велосипеде или играть в теннис со своими дочерьми.

Симон родился в семье учителей, был образцовым учеником в школе (обожал физику), а также любил футбол. В 17 попал в "молодежку" Вердера, однако за основу провел всего один матч. Зато какой! Рольфес сыграл в еврокубках против донецкого "Металлурга". Он принял участие в избиении МетаДона со счетом 8:0. В тот ужасный для дончан вечер дебютант не забил, но отметился желтой карточкой.

Транзитом через Алеманию хавбек перебрался в Байер, где провел десять сезонов и стал свидетелем семи смен тренеров. С леверкузенцами Рольфес отыграл два сезона в Лиге Европы и в 14-ти матчах оформил гол+пас. На этих показателях стоит остановиться отдельно, ведь два результативных действия Симон совершил в двух матчах с харьковским Металлистом в 2011-м.

В том же году фармацевты вернулись в Лигу чемпионов после шести сезонов отсутствия. Жарче всего было в 2013-м, когда жребий отправил Байер в группу к Шахтеру, Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедаду. Первый круг группового этапа оказался эпическим для Рольфеса. Всего в 20 матчах ЛЧ Симон отличился тремя мячами. И все три он забил именно в трех первых поединках этого сезона.

Все началось на Олд Траффорд, где капитан сравнял счет после передачи Хин Мин Сона. Однако в тот вечер МЮ победил 4:2. Через две недели Рольфес снова забил – на этот раз в ворота Реал Сосьедад (2:1). А в следующем туре пострадал Шахтер – Симон реализовал пенальти в ворота дончан, сгоревших в Леверкузене 0:4. Байер вышел из группы, однако в плей-офф попал на ПСЖ и прекратил борьбу. В следующем сезоне Рольфес мучался с травмой, так что в Лиге чемпионов играл совсем мало. "Фармацевты" снова пробились в 1/8 финала, однако выбыли в серии пенальти в противостоянии с Атлетико. Рольфес свой удар реализовал, но этого было мало.

Как-то у Рольфеса поинтересовались – чего ему больше не хватает из его футбольного прошлого. "Ночей Лиги чемпионов. Той особой атмосферы, когда ты выходишь на поле, видишь прожекторы, а потом бежишь по немного мокрому газону. Это всегда был особый момент для меня", – ответил капитан Байера.

Если для Леверкузена Симон стал своеобразной иконой, то в национальной команде он был далек от ведущей роли. С одной стороны, Рольфес имеет звание вице-чемпиона Европы. С другой – его вклад в серебро ЕВРО-2008 не является ключевым. Хавбек Байера отыграл в двух поединках турнира: четвертьфинале и полуфинале.

За пять лет выступлений за сборную Германии Рольфес провел 26 матчей и отличился двумя голами. Снова не обошлось без участия Украины, как это было с Металлистом и Шахтером. В предпоследнем матче за Бундестим Рольфес забил в ворота Александра Рыбки. Фантастическое открытие НСК Олимпийский 11/11/2011 завершилось зрелищными 3:3.

Рольфесу часто доставалось за мягкую манеру игры без большого количества фолов. Многие критики иначе представляли классическую "шестерку", которая должна отбирать мячи и стелиться в жестких подкатах. "Мы пытаемся отбирать мяч коллективно, поэтому нет нужды фолить", – объяснял хавбек.

Кажется, Рольфес только однажды не сумел овладеть собой, когда получил единственное удаление в карьере. В поединке с Фортуной Симон вышел на замену во втором тайме и уже через 75 секунд ушел отдыхать – Феликс Брых наказал Рольфеса за грубый подкат одной из самых быстрых красных карточек в истории Бундеслиги.

Тренеры отмечали целенаправленность Рольфеса. Эта черта была у него с детства. Однажды он поспорил с одним из своих трех братьев. Ребята договорились – если малыш сможет набить мяч 3000 раз, то в подарок от старшего брата получит Adidas Tricolore, официальный мяч чемпионата мира 1998 года. Конечно, Симон выиграл пари.

"У меня всегда было намерение научиться как можно больше, чтобы получить большую базу знаний и навыков", – рассказывал Рольфес. Сейчас эти знания он использует в статусе топ-менеджера нового поколения и установил правильный вектор развития клуба. Удачная трансферная политика и приглашение на пост главного тренера Хаби Алонсо – ключевые решения, созданные нынешним Байером.

Люди, близко знающие Рольфеса, говорят, что не сомневались в профессионализме Симона. Мол, иначе и быть не могло – футболист, периодически посещавший городскую библиотеку после матчей, очевидно, готовил себя к тому, что будет делать в 40 лет. Сейчас Симону 41 и делает он действительно что-то большое. В качестве футболиста Рольфесу не удалось выиграть с Байером ни одного титула. Однако, как функционер, он имеет все шансы снять проклятие "Неверкузена".