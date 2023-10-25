УЕФА сохраняет хоть какой-то уровень доверия к отечественным рефери.

Бригада 33-летнего Виктора Копиевского получила назначение на матч Лиги конференций между Айнтрахтом и ХИКом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать на линиях будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка, резервный арбитр Виталий Романов. За VAR будут отвечать итальянцы Даниэле Киффи и Даниэле Довери. Поединок Айнтрахт – ХИК состоится 26 октября в 22:00.

Напомним, недавно Копиевский вляпался в скандал на матче квалификации Евро-2024. Сборная Дании была взбешена, что украинец никоим образом не остановил жестокие действия игроков Сан-Марино в охоте на Расмуса Хейлунда.

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