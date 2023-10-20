Представители карликовой страны устроили "охоту" на Расмуса Хейлунда и в одном из моментов грубо влетели коленом в спину форварда МЮ. Защитник Симон Кьяер считает, что Копиевский потерял контроль над матчем.

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"Фол на Хейлунде – это явная красная карточка. Это было на 100 процентов намеренно. Похожая ситуация в свое время была с Неймаром, когда ему влетели коленом и сломали спину.

Это опасно, а рядом с моментом было три судьи. Игроки Сан-Марино только что сказали Расмусу, что будут преследовать его колени. Я прекрасно понимаю итальянский и спросил рефери, не нужно ли ему перевести. Линию поведения устанавливает судья, и он должен был принять это решение. Я не понимаю, ведь мы еще имеем VAR. Сзади было ясно видно, что защитник Сан-Марино делает это на 100 процентов сознательно", – заявил Кьяер в комментарии TV2.

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