Бригада 33-річного Віктора Копієвського отримала призначення на матч Ліги конференцій між Айнтрахтом і ГІКом, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати на лініях будуть Семен Шлончак і Андрій Скрипка, резервний арбітр Віталій Романов. За VAR відповідатимуть італійці Даніеле Кіффі та Даніеле Довері. Поєдинок Айнтрахт – ГІК відбудеться 26 жовтня о 22:00.

Нагадаємо, нещодавно Копієвський вляпався у скандал на матчі кваліфікації Євро-2024. Збірна Данії була розлючена, що українець жодним чином не зупинив жорстокі дії гравців Сан-Маріно у полюванні на Расмуса Хьойлунда.

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