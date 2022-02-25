Все больше звезд мирового футбола выражают свою позицию по поводу нападения России на Украину.

Бразильский полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо, много лет защищавший цвета донецкого Шахтера, записал видеообращение к украинцам после вторжения российских войск.

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"Украинский народ, я с тобой", – сказал Фернандиньо на украинском языке на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 36-летний хавбек выступал за "горняков" с 2005 по 2013 гг. За этот период провел в составе Шахтера 184 матча, в которых забил 31 гол (стал 6-кратным чемпионом Украины, завоевал по 4 Кубка и Суперкубки Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА).

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