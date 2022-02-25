"Український народе, я з тобою": Фернандінью підтримав нашу державу у боротьбі з російським агресором
Бразильський півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью, який багато років захищав кольори донецького Шахтаря, записав відеозвернення до українців після вторгнення російських військ.
"Що ж ви, б**дь, накоїли?!": Калініченко шокований нападом Росії на Україну
"Український народе, я з тобою", – сказав Фернандінью українською мовою на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, 36-річний хавбек виступав за "гірників" з 2005 по 2013 рік. За цей період провів у складі Шахтаря 184 матчі, в яких забив 31 гол (став 6-кратним чемпіоном України, здобув по 4 Кубки та Суперкубки України, а також завоював Кубок УЄФА).
Росія напала на Україну: реакція Маліновського, Петракова, Шевченка, наших футболістів і західного світу (LIVE)