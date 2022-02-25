Дедалі більше зірок світового футболу висловлюють свою позицію щодо нападу Росії на Україну.

Бразильський півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью, який багато років захищав кольори донецького Шахтаря, записав відеозвернення до українців після вторгнення російських військ.

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"Український народе, я з тобою", – сказав Фернандінью українською мовою на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 36-річний хавбек виступав за "гірників" з 2005 по 2013 рік. За цей період провів у складі Шахтаря 184 матчі, в яких забив 31 гол (став 6-кратним чемпіоном України, здобув по 4 Кубки та Суперкубки України, а також завоював Кубок УЄФА).

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