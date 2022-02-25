"Это чёрный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на всё это смотреть. Я не могу в это поверить,хотя всё это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл.

Зинченко: Братский народ, говорили они... Суки, ненавижу

А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю что делать. Я опустошён. Что же вы, б**дь, натворили?!" – написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Напомним, Максим сейчас живет в Москве.

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