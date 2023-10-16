Еще один наш соотечественник – Иван Струк – начал зажигать на Туманном Альбионе.

Украинский полузащитник Сандерленда Иван Струк ярко проявил себя на национальном турнире среди команд U-16.

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16-летний хавбек отметился голом в поединке против Вулверхэмптона (попав из-за пределов штрафной в девятку), а также оформил ассист в матче с будущими победителями – Челси (подхватив сферу на своей половине поля, он корпусом оттеснил соперника, на скорости прошел другого защитника и выкатил под удар партнеру).

"Качественные несколько дней на национальном турнире! Счастлив забить гол Вулверхэмптону. Рад ассистировать с Челси. Многое можно взять из полученного опыта", – подытожил свое выступление Струк в Instagram, дополнив пост видео результативных действий.

Напомним, в декабре 2022 года Иван подписал контракт с Челси, однако впоследствии сменил прописку, перебравшись в Сандерленд. К слову, за "черных котов" выступают еще два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.

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