Украинский футболист подписал контракт с Челси – сын Шевченко был среди конкурентов
15-летний Иван Струк подписал первый профессиональный контракт, и сразу с лондонским грандом.
Струк прошел просмотр потенциальных новичков Челси и по его итогам подписал 2-летний контракт, сообщает Чертковский городской совет.
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В общей сложности, участвовали 9 ребят, но только одному Ивану удалось убедить представителей "синих" подписать с ним соглашение. Интересно, что среди его конкурентов был один из сыновей Андрея Шевченко. Академия Челси сейчас имеет самый высокий рейтинг производительности по версии Training Ground Guru, опережая Арсенал, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Отметим, что Иван Струк является уроженцем Черткова (Тернопольщина), а его семья имеет футбольную историю. Так, его отец, Игорь Струк, выступал за чертковский Кристалл и тернопольскую Ниву. Дедушка, Иван Струк, играл за чертковский Кристалл, тернопольскую Ниву, Ивано-Франковский Спартак, а также трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого Колоса.
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