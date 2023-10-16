Ще один наш співвітчизник – Іван Струк – почав запалювати на Туманному Альбіоні.

Український півзахисник Сандерленда Іван Струк яскраво проявив себе на національному турнірі серед команд U-16.

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16-річний хавбек відзначився голом у поєдинку проти Вулверхемптона (поціливши з-за меж штрафного у дев'ятку), а також оформив асист у матчі з майбутніми переможцями – Челсі (підхопивши сферу на своїй половині поля, він корпусом відтіснив суперника, на швидкості пройшов іншого захисника і викотив під удар партнеру).

"Якісні декілька днів на національному турнірі! Щасливий забити гол Вулверхемптону. Радий асистувати з Челсі. Багато чого можна взяти з отриманого досвіду", – підсумував свій виступ Струк в Instagram, доповнивши пост відео результативних дій.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Іван підписав контракт з Челсі, однак згодом змінив прописку, перебравшись у Сандерленд. До слова, за "чорних котів" нині виступають ще два українці – Назарій Русин і Тимур Тутєров.

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