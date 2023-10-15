Украинский защитник Динамо Дрезден Кирилл Меличенко получил травму колена на тренировке и выбыл на длительное время, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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24-летний футболист уже прошел МРТ-обследование – в ближайшие дни врачи определят степень серьезности травмы и примут решение о возможной операции.

Для украинца это уже вторая тяжелая травма в 2023 году. В начале марта защитник порвал крестообразные связки колена в поединке с Эрцгебирге. В октябре Меличенко вернулся в заявку Динамо, но на поле не выходил. Теперь он снова вынужден пропустить часть сезона.

Напомним, Кирилл присоединился к дрезденскому клубу летом 2022 года. В Украине он выступал за молодежные команды Арсенала и Шахтера, а также поиграл в составе Миная и Мариуполя. Его контракт с немцами действует до 30 июня 2024-го. Transfermarkt оценивает его в 225 тысяч евро.

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