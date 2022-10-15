Украинский народ и футбол в который раз демонстрируют свою несгибаемость даже на фоне ужасов войны.

Левый берег провел официальное открытие своего новенького стадиона. На торжества пригласили звездную компанию – Андрея Павелко, Анатолия Демьяненко, Алексея Михайличенко, Олега Протасова, Николая Павлова и других.

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Арена вмещает около 5000 зрителей, имеет подогрев и автоматический полив. На ней смогут проводить свои матчи молодежные и женские сборные Украины. Также Левый берег обещал делиться своей инфраструктурой с профессиональной командой ВСУ, если идею ее создания претворят в жизнь. Сегодня же бойцы 93 ОМБр Холодный Яр получили от президента клуба Николая Лавренко важные девайсы для уничтожения врага на передовой.

Напомним, в прошлом сезоне Левый берег был одним из лидеров Второй лиги и имел хорошие шансы на повышение в классе (на момент остановки чемпионата они шли вторыми в турнирной таблице). Война заставила команду приостановить свои выступления, однако уже в сезоне-2023/24 клуб планирует вернуться в соревнования среди профессионалов.

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