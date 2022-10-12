Киевский клуб готов предоставить команде ВСУ стадион для матчей чемпионата Украины
Идея создания команды военных находит все больше поддержки в украинском обществе.
Клуб Левый берег готов предоставить свою инфраструктуру и, прежде всего, стадион команде ВСУ для участия в чемпионате Украины, сообщает Sportarena.
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Профессиональную футбольную команду из военных могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины в ближайшее время. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.
Напомним, в прошлом сезоне Левый берег был одним из лидеров Второй лиги и имел хорошие шансы на повышение в классе (на момент остановки чемпионата они шли вторыми в турнирной таблице). Война заставила команду приостановить свои выступления, однако уже в сезоне-2023/24 клуб планирует вернуться к соревнованиям среди профессионалов.
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