Идея создания команды военных находит все больше поддержки в украинском обществе.

Клуб Левый берег готов предоставить свою инфраструктуру и, прежде всего, стадион команде ВСУ для участия в чемпионате Украины, сообщает Sportarena.

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Профессиональную футбольную команду из военных могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины в ближайшее время. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.

Напомним, в прошлом сезоне Левый берег был одним из лидеров Второй лиги и имел хорошие шансы на повышение в классе (на момент остановки чемпионата они шли вторыми в турнирной таблице). Война заставила команду приостановить свои выступления, однако уже в сезоне-2023/24 клуб планирует вернуться к соревнованиям среди профессионалов.

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