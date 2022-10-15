Український народ і футбол вкотре демонструють свою незламність навіть на тлі жахіть війни.

Лівий берег провів офіційне відкриття свого новенького стадіону. На урочистості запросили зіркову компанію – Андрія Павелка, Анатолія Дем’яненка, Олексія Михайличенка, Олега Протасова, Миколу Павлова та інших.

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Арена вміщує близько 5000 глядачів, має підігрів та автоматичний полив. На ній зможуть проводити свої матчі молодіжна та жіночі збірні України. Також Лівий берег обіцяв ділитися своєю інфраструктурою з професіональною командою ЗСУ, якщо ідею її створення втілять у життя. Сьогодні ж бійці 93 ОМБр Холодний Яр отримали від президента клубу Миколи Лавренка важливі девайси для знищення ворога на передовій.

Нагадаємо, минулого сезону Лівий берег був одним з лідерів Другої ліги і мав хороші шанси на підвищення у класі (на момент зупинки чемпіонату вони йшли другими у турнірній таблиці). Війна змусила команду призупинити свої виступи, однак вже у сезоні 2023/24 клуб планує повернутися у змагання серед професіоналів.

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