"Шахтер до сих пор не нашел замены Степаненко. Когда его нет на поле, то в центре большие проблемы. У команды есть проблемы в той зоне, где атаки соперника должны останавливаться", – отметил Севидов на YouTube-канале "Фінти та підкати".

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Отметим, что Степаненко с 2010 года защищает цвета Шахтера и является капитаном команды. 33-летний опорник в целом провел за "горняков" 393 матча, в которых отметился 29 голами и 24 результативными передачами.

Интересно, что Тарас зимой этого года получил диплом тренера категории B. Однако, его жена Маргарита отметила, что Степаненко пока не намерен завершать профессиональную игровую карьеру.

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