"Шахтар досі не знайшов заміни Степаненку. Коли його немає на полі, то у центрі великі проблеми. У команди є проблеми в тій зоні, де атаки суперника мають зупинятися", – зауважив Севідов на YouTube-каналі "Фінти та підкати".

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Зазначимо, що Степаненко з 2010 року захищає кольори Шахтаря та є капітаном команди. 33-річний опорник загалом провів за "гірників" 393 матчі, в яких відзначився 29 голами та 24 результативними передачами.

Цікаво, що Тарас взимку цього року отримав диплом тренера категорії B. Однак, його дружина Маргарита зауважила, що Степаненко поки не має наміру завершувати професіональну ігрову кар'єру.

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