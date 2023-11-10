"К сожалению, без нас. Футбол – это не объективный вид спорта. Ты не можешь приехать на соревнования, выиграть или выполнить норматив, тем более, если это касается сборной.

Украинец забил за Боруссию Д во втором туре подряд – "шмели" до сих пор не теряли очков

Ты якобы делаешь все от тебя зависящее, играешь в стартовом составе, в 10-ти турах забиваешь 6 голов и отдаешь 1 ассист, но тебе даже не дают шанса проявить себя за юношескую сборную.

Боруссия Д U-19 – это не только бренд первой команды, это за последние три сезона двукратные чемпионы Германии и один раз серебряные. Два сезона подряд выходили в 1/4 Юношеской Лиги УЕФА, в ее составе играют сборники Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, Швеции, Исландии... Работаем дальше, спасибо ВСУ, донатим", – написала Кревсун на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сборная Украины U-19 отправляется на Мальту, где с 15 по 21 ноября сыграет матчи квалификации отбора на Евро-2024. Ее соперниками будут Мальта, Косово и Турция.

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