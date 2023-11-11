"Мы не можем за всеми игроками следить. Дошла до меня информация буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке.

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Еще раз говорю – нам трудно за этим следить. Сейчас только с августа по инициативе испанского тренера молодежной сборной (Унаи Мельгосы, – прим.) сделали институт скаутов. То есть за каждой юношеской командой закреплен определенный человек, скаут, который должен следить. И в Украине за игроками определенного возраста, и за рубежом. Поэтому только сейчас этим начали заниматься.

Еще раз говорю – мы не можем все охватить. Та информация, которая доходит до нас – мы вот новых игроков пригласили на этот сбор. Я знаю, что и в Польше, и в Венгрии, и по всей Европе много футболистов. Но мы физически не можем их всех посмотреть.

Одно дело – смотреть то, что присылают, нарезки какие-то. Но там ничего не видно и ничего не понятно. Если бы была возможность какой-то сбор провести в Европе и пригласить всех, то тогда мы бы просмотрели многих игроков. А так, еще раз говорю, что чисто физически не можем", – сказал Кузнецов в комментарии Tribuna.

Напомним, Даниил Кревсун перешел в Боруссию Д в январе 2023 года. Экс-хавбек Шахтера в текущем сезоне провел за молодежную команду "шмелей" 15 матчей во всех турнирах (в том числе 4 – в Юношеской лиге УЕФА), в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

К слову, Кузнецов не смог вывести сборную Украины U-17 в элит-раунд отбора на Евро-2022. Исполком УАФ, однако, полностью устроили такие "успехи" тренера и ему доверили работу со сборной Украины U-19, которая с 15 по 21 ноября на Мальте сыграет матчи квалификации отбора на Евро-2024 (ее соперниками будут Мальта, Косово и Турция).

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