"Основная команда Байера сейчас выглядит очень мощно. Хави Алонсо собрал очень хорошую команду, в которой царит победная атмосфера. Я считаю, что у нас очень хорошие шансы добыть чемпионский титул.

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Я уже принимал участие в тренировках основной команды. И сыграл одну товарищескую игру против Алемании в начале сентября. Мы победили со счетом 4:2. Для меня это был большой опыт. Хави Алонсо постоянно привлекает молодых футболистов к тренировкам с первой командой", – рассказал Степанов в комментарии Українському футболу.

Напомним, Степанов – воспитанник Шахтера. В лагерь "фармацевтов" перебрался в августе 2022-го. В текущем сезоне забил за Байер U-17 в 16 матчах девять голов и отдал один ассист. В составе юношеской сборной Украины дебютировал в октябре 2023 года и провел три игры (3 гола).

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