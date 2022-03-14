Футболиста убили российские военные. Это произошло вчера, 13 марта, в Ирпене. Александр Иващик, которому было 42 года, погиб от пули во время осуществления волонтерской деятельности – он помогал людям покинуть зону боевых действий и развозил продукты нуждающимся. О смерти футболиста сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

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Александр Иващик выступал на позиции форварда. Поиграл в любительских лигах Киевщины, был лучшим бомбардиром и игроком ряда клубов – Буча 03, Налоговый Университет (Ирпень), ФК Мироцкое, ФК Чабаны, Олимп (Дмитровка) и других.

Также погибший играл в футзал – выступал за ветеранские команды Киева и области. Последней командой Александра была ирпенская BKZ. У него остались жена и двое детей, а сын Владислав, как и отец, тоже играет в футбол.

Ранее россияне убили несколько украинских футболистов – Виталия Сапило, Дмитрия Мартыненко и Дмитрия Евдоченко. Также в оккупированном Херсоне умер легенда Шахтера.

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