В пятницу, 11 марта, от пуль российских захватчиков погиб игрок команды ДЮСШ Атлет Дмитрий Евдоченко, сообщает пресс-служба клуба.

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Вместе с 16-летним юношей была убита и его мать – Марина Евдоченко. Трагедия произошла во время эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.

Напомним, это уже не первая футбольная смерть от рук оккупантов: ранее в бою за Киев пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило, а игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва попавшей в его дом российской бомбы.

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