Красов, который родился в Донецке, решил взять паузу в карьере футболиста. 28-летний атакующий полузащитник идет в ряды Вооруженных Сил Украины и будет защищать нашу свободу на фронте. Об этом сообщил официальный сайт Скорука.

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Пресс-служба клуба отметила, что Алексей всегда отличался мужественной и бескомпромиссной игрой на поле. Игрок решил, что футбольные баталии сейчас не в приоритете, главное – отстоять Украину.

Напомним, по итогам досрочного завершенного сезона 2021/22 Скорук занял второе место в группе Б Второй лиги. Сезон 2022/23 команда из Никопольского района сыграет в группе Б Первой лиги. В стартовом туре соперником Скорука станет Чернигов, матч состоится 27 августа.

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