"Наши сотрудники смогли попасть в офис ФК Мариуполь, также попавший под обстрел российских захватчиков во время осады Мариуполя.

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Здание и крыша офиса получили несколько прямых попаданий российских снарядов. Но ничуть не меньший ущерб нанесли действия российских мародеров внутри здания. Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. Все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, русский мир..." – написал Санин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, футбольный клуб Мариуполь из-за уничтоженной инфраструктуры и оккупации города решил не участвовать в новом сезоне – за азовцами закрепили вакантное место в чемпионате через год.

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