Калашников последние годы провел в Ла Масии – знаменитой академии Барселоны. Украинец в составе "блаугранас" стал чемпионом Испании и выиграл Межконтинентальный кубок U-13, но решил покинуть Барсу.

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Родион, находившийся в системе каталонского клуба более 5-ти лет, стал игроком Атлетико Мадрид. Об этом сообщил сам 13-летний футболист в своем Instagram, опубликовав фотографию в форме "матрасников" и подписью "Атлети".

К слову, сам Родион Калашников ранее заявил, что является универсалом. Талантливый украинец может закрыть сразу несколько позиций на поле.

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