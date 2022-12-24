Война с террором против мирных людей, которую преступная Россия развязала против Украины, влияет на развитие детского футбола. Немало талантливых украинцев переезжает в Европу в статусе беженцев. Имея за плечами весомый опыт ведущих академий, можно пробиться даже в Барселону. Теряют звездочек и наши гранды. Шахтер страдает не только от ФИФА, которая срывает дорогостоящие трансферы. Еще в начале февраля юный Рыбак накручивал по 3-4 соперника в составе "горняков" на турнире в Литве, забивал и был одним из самых заметных на различных турнирах. А уже через несколько месяцев его жизнь начала меняться кардинально.

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В одном только направлении Каталонии донецкую команду планировали покинуть 4 воспитанника академии. Пробиться сумел только самый молодой. Судьбу футболиста Шахтера U-13 не смогли повторить Ростислав Баглай, Егор Костюк (U14) и Евгений Гармаш (U15), которые вернулись в состав "горняков".

На видео один из первых голов юного Рыбака в футболке Барсы. "Это гражданин Украины. Он прибыл в Барселону несколько месяцев назад, убегая от войны, от которой страдает его страна. Придя из Шахтера, Рыбак уже показывает, что обладает большим талантом. Гол является хорошим примером этого", – написал известный журналист Альберт Роже из Relevo.

Uno de los primeros goles de Artem Rybak con la camiseta del Barça. De nacionalidad ucraniana, llegó hace unos meses a Barcelona, huyendo de la guerra que sufre su país. Procedente del Shakhtar, ya está demostrando que tiene mucho talento. El gol es un buen ejemplo #FCBMasia pic.twitter.com/09kOFunAY4 — Albert Rogé (@albert_roge) December 21, 2022

Испанские болельщики уже находят в нем нового Шевченко – классическое сравнение для украинских бомбардиров, которые только начинают заявлять о себе миру. Но Рыбак и в самом деле очень перспективно начинал. На детско-юношеском уровне несколько лет назад помогал черновицкой Буковине побеждать и донецкий Шахтер, и киевское Динамо.

Становился победителем, лучшим бомбардиром и игроком не одного турнира. Для него это было уже как-то даже буднично. Интересно, что какое-то время он успел провести и в Динамо, традиционно собрав лавры MVP на одном из многочисленных кубков.

В декабре 2022-го, выступая за молодежную команду Барсы Инфантил B, оформил первый дубль в матчах тамошнего чемпионата U-13. К слову, компанию Артему составлял другой украинец, тоже 2010 года рождения. Калашников, который отличился лишь раз в сезоне 2022/23 и входил в символическую сборную недели, пока далек от бомбардирских достижений прошлого сезона.

Радион, как его называют в Каталонии, забил тогда 15 мячей, показал себя мастером исполнения штрафных ударов и стал 6 самым результативным игроком года, хотя в основном этот универсал выступал на позиции правого защитника. Возможно, на него повлияли ужасы войны. В последние недели он преимущественно молчит в соцсетях, выражая солидарность со своими земляками, которые страдают из-за постоянных зверств россиян на территории родной Украины.

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Рыбак, которых с первых дней прошел опыт тренировок со старшими партнерами, в своей возрастной группе уже наколотил 3 гола за месяц, плюс еще 2 в товарищеской игре, где дублем также отметился Калашников. Ценители юношеского футбола Барселоны быстро успели заметить талант парня, который пришел из Шахтера и забил дебютный мяч 22 ноября 2022 года. Помогает адаптироваться и упомянутый земляк Калашников, который уже освоил местный язык. Рыбак пока больше общается на английском, но в Барселоне в почете каталанский.

Один из самых маленьких по росту в своей команде не теряется благодаря дриблингу, чувству пространства, блестящей левой ноге. "Типичный игрок, который выделяется и в первый же момент показывает разницу", – одобрительных комментариев из Барселоны уже хватает. В то же время это лишь первые шаги. Из тех данных, что удалось получить из Испании, Рыбак играет в середине поля на несколько более глубокой позиции, чем привык. Впереди у него результативные конкуренты, а все свои голы все же забивает после выходов на замену.

Путь юных украинцев в богатой талантами Испании довольно сложный. И прекрасные первые шаги – даже не половина дела. Хотя еще один показательный факт следует отметить. Артема уже ведет агентство Prostar, которое представляет интересы Малиновского, Миколенко, Шапаренко, Ярмоленко и множества других звезд сборной Украины.

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