Юные украинцы в составе Барселоны U-13 – Артем Рыбак и Родион Калашников – добавили в свое резюме трофей чемпионов Испании.

Рыбак и Калашников завоевали очередной трофей в Барселоне. Ребята стали чемпионами Испании, о чем сообщил сам Артем Рыбак в своем Instagram.

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Это далеко не первый трофей для них обоих – они уже выигрывали Межконтинентальный кубок U-13. Напомним, что Калашников выступает в составе каталонского клуба еще с 8 лет, а Рыбак присоединился к "блаугранас" после начала полномасштабной войны, которую россияне развязали против Украины.

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