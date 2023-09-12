Калашніков останні роки провів у Ла Масії – знаменитій академії Барселони. Українець у складі "блаугранас" став чемпіоном Іспанії та виграв Міжконтинентальний кубок U-13, але вирішив покинути Барсу.

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Родіон, який перебував у системі каталонського клубу більше 5-ти років, став гравцем Атлетіко Мадрид. Про це повідомив сам 13-річний футболіст у своєму Instagram, опублікувавши світлину у формі "матрацників" та підписом "Атлеті".

До слова, сам Родіон Калашніков раніше заявив, що є універсалом. Талановитий українець може закрити одразу кілька позицій на полі.

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