"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та Анелька

"Футбол 24" розповідає про 9-річного Родіона Калашнікова. Можливо, саме українцеві судилося стати майбутнім лідером Барселони і досягнути божественного рівня Мессі.

Перші контакти цього хлопчака із м'ячем відбулися у футбольній школі Дніпра. Але дуже швидко з'ясувалося, що великий клуб іде на дно – олігарх Коломойський вліз у борги.

Сімейство Калашнікових вміло зорієнтувалося у нестабільній ситуації. Шукаючи кращої перспективи, вони виїхали у Каталонію і віддали свого малюка на перегляд місцевим спеціалістам. Невдовзі Родіона прийняли у барселонську Ла Масію.

Він став лише третім українцем у легендарному клубі (принаймні з тих, про кого відомо автору цих рядків). Свого часу кольори першої команди Барселони захищав Дмитро Чигринський, а кілька років тому за юніорів "блаугранас" бігав Володимир Багмет.

Багмет: Спочатку – "Барселона", а колись, можливо, і за "Динамо" зіграю

У 2018-му Родіон Калашніков дав, ймовірно, перше інтерв'ю у своєму житті. Далі – кілька цитат, вартих уваги.

"Моя позиція поки незрозуміла, мене вважають універсалом".

"Кумирів немає, але є ті, з кого беру приклад. На сьогодні це Олександр Усик".

"У майбутньому хотілося б грати за збірну України".

Зараз Калашнікову – 9 років. Він впевнено працює з м'ячем і забиває голи-красені зі штрафних ударів. Його сторінку в Instagram вже зафоловили майже 8,5 тисяч користувачів, серед яких Олександр Зінченко, Руслан Ротань, Богдан Шершун та Вадим Шаблій (ось хто має нюх на талантів!).

Родіон дає вогню на полі і поза ним. Дивимося!

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1. Перші перемоги Калашнікова – ще на території України.

2. А це вже піренейський пресинг.

3. Родіон і його команда. Енергетичне коло.

4. Команда Калашнікова – на Камп Ноу. Тут змалечку прищеплюють своїм вихованцям правильні орієнтири.

5. Фізичні кондиції – під ретельним контролем.

6. "Моє життя".

7. Перші барселонські трофеї.

8. Тріумф у Ла Масії святкують ось так.

9. Релакс для Родіона – читання.

10. Але це зовсім не означає, що він не любить активний відпочинок.

11. Впевнено стоїть на лижах.

12. А ще вміє робити ось так!

13. Красуні оцінили. А ви?

14. Та що там красуні – сам Ніколя Анелька! Ви ж не забули цього екс-форварда Реала, Арсенала, Челсі, Ман Сіті та збірної Франції?

15. А днями із Родіоном Калашніковим перетнувся Олександр Зінченко, який відновлюється після операції у Барселоні. "Є про що поговорити", – підписав це фото 9-річний українець. "Малюк, не зазнайся", – доброзичливо радять йому фоловери. І справді – все тільки починається!

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