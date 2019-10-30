"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та Анелька

"Футбол 24" розповідає про 9-річного Родіона Калашнікова. Можливо, саме українцеві судилося стати майбутнім лідером Барселони і досягнути божественного рівня Мессі.
Перші контакти цього хлопчака із м'ячем відбулися у футбольній школі Дніпра. Але дуже швидко з'ясувалося, що великий клуб іде на дно – олігарх Коломойський вліз у борги.
Сімейство Калашнікових вміло зорієнтувалося у нестабільній ситуації. Шукаючи кращої перспективи, вони виїхали у Каталонію і віддали свого малюка на перегляд місцевим спеціалістам. Невдовзі Родіона прийняли у барселонську Ла Масію.
Він став лише третім українцем у легендарному клубі (принаймні з тих, про кого відомо автору цих рядків). Свого часу кольори першої команди Барселони захищав Дмитро Чигринський, а кілька років тому за юніорів "блаугранас" бігав Володимир Багмет.
Багмет: Спочатку – "Барселона", а колись, можливо, і за "Динамо" зіграю
У 2018-му Родіон Калашніков дав, ймовірно, перше інтерв'ю у своєму житті. Далі – кілька цитат, вартих уваги.
"Моя позиція поки незрозуміла, мене вважають універсалом".
"Кумирів немає, але є ті, з кого беру приклад. На сьогодні це Олександр Усик".
"У майбутньому хотілося б грати за збірну України".
Зараз Калашнікову – 9 років. Він впевнено працює з м'ячем і забиває голи-красені зі штрафних ударів. Його сторінку в Instagram вже зафоловили майже 8,5 тисяч користувачів, серед яких Олександр Зінченко, Руслан Ротань, Богдан Шершун та Вадим Шаблій (ось хто має нюх на талантів!).
Родіон дає вогню на полі і поза ним. Дивимося!
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1. Перші перемоги Калашнікова – ще на території України.
2. А це вже піренейський пресинг.
3. Родіон і його команда. Енергетичне коло.
4. Команда Калашнікова – на Камп Ноу. Тут змалечку прищеплюють своїм вихованцям правильні орієнтири.
5. Фізичні кондиції – під ретельним контролем.
6. "Моє життя".
7. Перші барселонські трофеї.
8. Тріумф у Ла Масії святкують ось так.
9. Релакс для Родіона – читання.
10. Але це зовсім не означає, що він не любить активний відпочинок.
11. Впевнено стоїть на лижах.
12. А ще вміє робити ось так!
13. Красуні оцінили. А ви?
14. Та що там красуні – сам Ніколя Анелька! Ви ж не забули цього екс-форварда Реала, Арсенала, Челсі, Ман Сіті та збірної Франції?
15. А днями із Родіоном Калашніковим перетнувся Олександр Зінченко, який відновлюється після операції у Барселоні. "Є про що поговорити", – підписав це фото 9-річний українець. "Малюк, не зазнайся", – доброзичливо радять йому фоловери. І справді – все тільки починається!
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